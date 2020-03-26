Макс Ричезе выписан из больницы в ОАЭ после двух отрицательных тестов на коронавирус

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37-летний аргентинский велогонщик команды UAE Team Emirates Максимилиано Ричезе (Maximiliano Richeze) был выпущен из больницы Абу-Даби (ОАЭ) после того, как два взятых у него теста не показали наличие коронавируса.

13 марта тест Максимилиано Ричезе, участвовавшего в Туре ОАЭ-2020, показал положительный результат на наличие вируса Covid-19.

Макс Ричезе: «Наконец, после 18 дней в больнице два моих последних теста на Covid-19 были негативными, меня выпустили. Хочу поблагодарить врачей и медсестёр клиники Абу-Даби (Cleveland Clinic) за лечение, а моих товарищей по команде за поддержку. Особую благодарность выражаю всем, кто написал мне слова поддержки!!»

Максимилиано Ричезе во время велосипедного сезона живёт в Северной Италии. Пока он находился на лечении и карантине, эпидемия коронавируса достигла его родины – Аргентины. Гонщик обратился к своим соотечественникам:

«К сожалению, пандемия достигла моей любимой страны и всей Южной Америки, поэтому я прошу вас соблюдать меры предосторожности, которые ввело правительство и министерство здравоохранения. Чтобы побороть вирус, нужна солидарность. #оставайтесьдома».

На Туре ОАЭ-2020 Максимилиано Ричезе был развозящим Фернандо Гавирии, тест которого тоже оказался положительным на коронавирус. Сестра Фернандо Гавирии в интервью на Caracol Radio сказала: «Фернандо в порядке, он в полной изоляции. Каждые 48 часов ему делают тест. Его здоровье в полном порядке, но все тесты показывают наличие вируса, поэтому он не может выйти. В больницу он попал из-за повышенной температуры, а потом у него больше не было симптомов. Он смотрит фильмы, проводит время со смартфоном, это единственное, что ему остаётся».