Аналитик: Снижение курса турецкой лиры может остановится в результате мер по стимулированию ФРС США

Стратегия на повышение при торговле долларом по отношению к лире должна наметить понижательную тенденцию, поскольку участники рынка предположили, что ФРС может предоставить 2 трлн долларов в качестве стимула, что вдвое превышает первоначальные прогнозы, пишет Риверо.

Обозреватель рекомендует инвесторам выйти на рынок по цене 6,58 лиры за доллар и зафиксировать прибыль на уровне 6,2775 по отношению к американской валюте. Она указывает, что стоп-лосс будет на уровне 6,655 за доллар, на котором инвесторам следует начать продавать активы.

«Ожидается, что волатильность останется повышенной, также не исключены скачки цен из-за проблем с ликвидностью, но их амплитуда, вероятно, уменьшится», — отмечает она.

Добавим, что турецкая валюта во вторник укрепилась до 0,6%, зафиксировавшись на отметке 6,52 за доллар. Лира упала до самого низкого уровня с сентября 2018 года, превысив 6,6 лир за доллар в понедельник, подешевев в этом году на 10%.

Лира в будущем может ослабить свои позиции до уровней между 6,95089 за доллар и 7,1244, которые были зарегистрированы во время валютного кризиса, разразившегося в августе 2018 года, когда усилились опасения по поводу финансирования и инфляции, уточняет обозреватель.

«Трейдерам Форекс рекомендуется рассматривать ускорение в этой зоне как прекрасную возможность для размещения новых распоряжений на продажу», — заключает Риверо.