Церкви и мечети в Москве закроют для посетителей из-за коронавируса

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Религиозные учреждения, в том числе церкви и мечети, закроют для посетителей в Москве из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники в столичном правительстве.

Уточняется, что указ о новых мерах мэр Москвы Сергей Собянин подпишет 26 марта. Ограничение не коснется персонала религиозных организаций.

При этом в синодальном отделе Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что не располагают такой информацией.

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