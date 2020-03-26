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Организацию «Россия — страна возможностей» учредили по указу президента в 2018…

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/325/12738325/upload-rsv2019v-0042-pic905-895x505-78050.jpg" alt="Путин подписал указ о переносе общероссийского голосования по Конституции" /></p> <p>

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе даты проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.

До этого голосование планировалось провести 22 апреля 2020 года. Хотя глава государства ранее предупреждал, что дата может быть перенесена и на более поздний срок, в случае если того потребует эпидемиологическая ситуация в стране, связанная с коронавирусом.

В Кремле уточнили, что новая дата проведения голосования будет определена позже отдельным указом президента.

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