Данилин: идея перенести голосование говорит о солидарности народа и власти

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина перенести на более поздний срок голосование по поправкам в Конституцию.

По мнению эксперта, данное решение является абсолютно обоснованным в текущей ситуации.

«Это проявление новой стратегии государственной, новой идеологии, которая презентует себя в трех идеологических столпах. Это защита и забота — в первую очередь здоровья людей. Поскольку сложная эпидемиологическая ситуация, мы переносим голосование. С другой стороны, предлагается недельный отпуск и другие меры по борьбе с вирусной инфекцией», — отметил Данилин.

Второй столп, по словам эксперта — это ответственность. «Государство просит граждан ответственно подойти к необходимости находиться дома, меньше выходить — если только не работаешь на важном предприятии или государственной должности. Государство берет на себя ответственность и оплачивает неделю, предлагает поддержку семьям с детьми, заболевшим больничный — не меньше МРОТ, минимального размера оплаты труда. Также государство обращается к бизнесу с просьбой быть более ответственными. Но также предлагает налоговые льготы», — напомнил политолог о высказанных президентом решениях.

Данилин подчеркнул, что все вместе это говорит о солидарности общества и государства перед угрозой экономического кризиса, разрыва глобальных экономических связей и пандемии. Три этих вызова — серьезная угроза нашему экономическому развитию, и они требуют от нас солидарности, добавил он.

«Все эти действия еще раз подчеркивают, насколько актуальны те поправки в Конституцию, которые предложил президент. Поскольку все то, о чем Путин говорит — это в духе и русле этих поправок, идей, заложенных в поправки: забота, защита и солидарность», — резюмировал политолог.

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