Космонавт Валентин Бондаренко погиб за 19 дней до полета Гагарина

Валентин Васильевич Бондаренко (16.02.1937-23.03.1961) — член первого отряда космонавтов СССР.

Советский летчик-истребитель Валентин Бондаренко мог бы стать первым человеком в космосе. Во всяком случае, шансы на это у него были… Но до своего первого полета он попросту не дожил: погиб по глупой случайности во время испытаний.

Первый отряд

Валентин Васильевич Бондаренко родился 16 февраля 1937 года в Харькове. Его отец, начальник цеха Харьковской меховой фабрики, в первые дни войны ушел на фронт. Вместе с матерью и старшим братом Валентин пережил немецкую оккупацию. Старшеклассником он стал заниматься в Харьковском аэроклубе. В 1954 году, после окончания школы, поступил в Ворошиловградское военно-авиационное училище, после его расформирования перевелся в Грозненское, а затем — в Армавирское училище, которое и окончил с отличием в 1957 году. Военную службу Бондаренко проходил в авиационных частях ВВС Прибалтийского военного округа.

28 апреля 1960 года сбылась заветная мечта Валентина: после тщательного отбора он был зачислен в первый отряд советских космонавтов. Из нескольких тысяч желающих отобрали всего 29 человек.

Первоначально Валентин не вошел в число шести кандидатов на космический полет на корабле «Восток». Но по разным причинам несколько отобранных будущих космонавтов выбыли из строя, и к тренировкам привлекли Бондаренко.

Нелепая смерть

В число испытаний входило десятисуточное пребывание в сурдобарокамере, целью которого было проверить реакцию на отсутствие внешних раздражителей. Считалось, что условия в камере приближены к условиям внутри космического аппарата. Располагалась она в НИИ-7 ВВС (ныне Институт авиационной и космической медицины).

По завершении эксперимента Валентину сообщили, что он может снять прикрепленные к телу медицинские датчики. В местах прикрепления остались красные следы, которые Бондаренко протер смоченным в спирте ватным тампоном. После этого молодой человек, не глядя, швырнул ватку в сторону мусорного ведра. Но по несчастливой случайности она угодила на спираль раскаленной электроплитки и тут же вспыхнула… Поскольку камера была наполнена почти чистым кислородом, пламя быстро распространилось. На Бондаренко загорелся шерстяной тренировочный костюм.

Открыть камеру быстро не удалось из-за большого перепада давления. Когда ее наконец открыли, курсант был еще жив. Врачи Боткинской больницы 8 часов боролись за его жизнь. Он скончался 23 марта 1961 года, всего за 19 дней до полета Гагарина, который вместе с товарищами по отряду несколько часов провел у него в больнице… Причиной смерти стал ожоговый шок.

Засекреченный герой

О гибели старшего лейтенанта Валентина Бондаренко нигде не сообщалось: в те времена все, что было связано с космосом, строго засекречивалось. Однако 17 июня 1961 года указом Президиума Верховного Совета СССР Бондаренко «за успешное выполнение задания правительства» был посмертно награжден орденом Красной Звезды.

На могиле Бондаренко, расположенной в Харькове на Филипповском кладбище, установили обелиск с надписью: «Светлой памяти от друзей-летчиков». Только в 80-е появилась приписка: «-космонавтов СССР».

Бондаренко оставил жену Анну и сына Александра. Какое-то время они продолжали жить в Звездном городке, где Анна работала в Центре подготовки космонавтов, потом уехали в Харьков, где у них была родня. Вплоть до достижения 16-летия Саше выплачивали за отца пенсию в 100 рублей — деньги по тем временам вполне приличные. Впоследствии Александр Бондаренко пошел по стопам отца и стал военным летчиком.

Только в 1980 году о гибели Валентина Бондаренко стала писать западная пресса. В СССР статья о нем впервые вышла в 1986 году в «Известиях». В 1991 году именем Бондаренко был назван один из лунных кратеров, а в июле 2013 года имя летчика-космонавта было присвоено школе № 93 города Харькова, где он когда-то учился.

Казалось бы, гибель Валентина Бондаренко не имеет никакого отношения к самим космическим полетам — это просто трагическая случайность. Однако без таких ошибок и трагедий космонавтика не могла бы развиваться. Кстати, эта история заставила инженеров и ученых пересмотреть конструкцию испытательной сурдобарокамеры, в частности, изменив состав и давление атмосферы, что было учтено и при дальнейшей разработке пилотируемых космических кораблей.

Сегодня в музее Первого полета, расположенном в городе Гагарин Смоленской области, на малой родине первого в мире человека, вышедшего в космос, можно увидеть сурдобарокамеру, являющуюся точной копией той, в которой погиб Валентин Бондаренко.