Всего 15 простых шагов к психологической устойчивости. Сделай их прямо сейчас!

Почему одни люди стойко встречают трудности и становятся еще сильнее, а другие ломаются и даже спустя годы не могут до конца восстановиться? Как научиться «держать удар»? Психотерапевт Рейчел Финци предлагает 15 лайфхаков, которые помогут развить психологическую устойчивость.

Многие люди, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, считают себя недостаточно сильными, чтобы с ними справиться. От них часто можно услышать: «Конечно, она это преодолела, она сильная, а я так не могу». На самом деле убежденность в том, что кому-то высокая психологическая устойчивость дана от рождения, неверна. Люди, которые уверенно справляются с провалами, болезненными расставаниями и другими ударами судьбы, не родились с несгибаемым характером и стальной волей – они такими стали. И это под силу каждому из нас.

Психологи определяют психологическую устойчивость как способность восстанавливаться после неудач и легко приспосабливаться к изменениям. Это качество можно и нужно развивать, и помогут вам в этом 15 шагов.

1. Поддерживайте здоровые отношения

Не так важно, кто это будет – члены семьи, друзья или знакомые из группы поддержки, в которую вы обратились со своей проблемой. Важно, чтобы общение строилось на взаимном доверии, заботе и желании помогать друг другу. Обсуждение проблем помогает понять, что мы не останемся наедине с трудностями и что другие люди тоже переживали или переживают прямо сейчас нечто подобное.

Когда мы знаем, что можем опереться на близких, это создает ощущение безопасности, и уровень психологической устойчивости повышается.

2. Встречайте жизненные трудности лицом к лицу

Не отрицайте происходящее. День за днем, шаг за шагом делайте то, что в силах, чтобы справиться с трудностями.

3. Верьте, что проблему можно решить

Мы не можем контролировать все, но в силах контролировать реакции. Хвалите себя за шаги, которые предпринимаете для преодоления трудностей или кризисной ситуации. Верьте, что можете справиться с проблемой. Напоминайте себе о прошлых победах – наверняка в жизни уже происходило что-то неприятное, с чем вы смогли справиться.

Воспринимайте себя как человека, который способен решать проблемы. Пусть сложные времена станут возможностью доказать это себе.

4. Развивайте навыки решения проблем и идите к цели

Не позволяйте проблемам, которые на первый взгляд кажутся неразрешимыми, помешать вам двигаться дальше. Подумайте, что можете сделать прямо сейчас, чтобы начать разбираться с ситуацией. Составьте список вариантов действий, но не пытайтесь найти идеальное решение, которое удовлетворит всем критериям, просто генерируйте идеи.

Когда завершите список, распишите каждый пункт чуть подробнее: что именно будете делать в этом случае, с чего начнете, какие последствия возможны. Выберите наиболее реальный вариант и начинайте работать над ним. Если он не сработает, выберите другой. Возможно, такой подход кажется банальным, но эффективность вас удивит.

5. Действуйте

Вместо того чтобы замирать в нерешительности или прокрастинировать, сделайте шаг вперед. Разделите план на небольшие этапы, чтобы он не казался сложным и невыполнимым. Начните с малого. Не зацикливайтесь на переживаниях о завтрашнем дне, живите сейчас. Воспринимайте себя не как жертву, а как борца – стойкого и несгибаемого.

6. Примите изменения как часть жизни

С течением времени некоторые мечты и планы, которые лелеяли, могут стать невыполнимыми. Признавать это больно. Но вместо того, чтобы сожалеть о несбывшемся, лучше направить энергию на то, что еще можно сделать сейчас или в будущем.

«Когда одна дверь закрывается, открывается другая. Но мы так долго и с таким сожалением смотрим на закрывшуюся дверь, что не замечаем ту, которая открылась», – эти слова Александра Грэма Белла как нельзя лучше подходят к этой ситуации. Тренируйте гибкость и умение видеть события в новом свете.

7. Примите отрицательные эмоции

Никому при рождении не обещали, что жизнь всегда будет легкой и приятной. Позвольте себе испытывать весь спектр эмоций. Один из признаков высокой психологической устойчивости – умение сопереживать себе, принимать моменты печали, гнева, страха и тревоги. Эти эмоции естественны. На них не нужно зацикливаться, но и отрицать их не стоит: проживая их, мы учимся адаптироваться к жизни.

8. Сохраняйте внутренний локус контроля

Люди с высокой психологической устойчивостью верят в важность того, что делают. Они берут на себя ответственность за действия и их последствия. Люди с внешним локусом контроля, наоборот, винят в своих неудачах других людей или обстоятельства.

Такой подход к жизни удручает, разочаровывает и тяготит. Каждый выбор влияет на развитие событий, так что пора взять ответственность на себя.

9. Подумайте, чем борьба вам поможет

Преодолевая трудности, мы развиваемся и растем. Ситуации затрагивают разные качества личности: одни учат сострадать себе, другие – осознавать эффективность. Может быть, в результате вы научились с большей благодарностью относиться к жизни? Спросите: «Чему меня учит ситуация?»

Даже если сейчас это кажется невероятным, возможно, в будущем вы будете благодарны за то, кем стали в процессе преодоления трудностей.

10. Оценивайте проблемы в перспективе

Реагируйте на сложные ситуации адекватно: если чувствуете, что незначительная проблема кажется катастрофической, попробуйте взглянуть на ситуацию иначе. Спросите себя: «А будет ли это важно для меня через пять лет?» Лишние переживания могут сбить вас с ног и подорвать способности к решению проблем.

11. Смотрите в будущее с надеждой

Стремитесь к оптимистичной и реалистичной точкам зрения. Вместо самого мрачного сценария представляйте самый благоприятный. Быть оптимистом не значит игнорировать проблемы или относиться к ним несерьезно. Это значит верить в то, что в итоге все сложится хорошо.

12. Заботьтесь о себе

Переживать трудные времена проще, если вы в хорошей форме физически и эмоционально. Здоровое питание, сон, спорт и отдых неспроста рекомендуют самые разные специалисты. Одним со стрессом помогают справиться медитации или молитвы, другим игры с домашними питомцами, прогулки на природе или вечер в компании друзей. Делайте то, что вас радует и помогает расслабиться.

13. Найдите баланс между помощью извне и собственными ресурсами

Нет ничего плохого в том, чтобы обратиться за помощью в трудную минуту. Но всецело полагаться на других и впадать в зависимость от них – это мешает нам учиться справляться с проблемами.

14. Скажите «нет» саморазрушению

Алкоголь, наркотики, азартные игры, переедание не помогают решать проблемы. Прибегая к этим средствам, мы лишь ненадолго делаем вид, что проблем нет. На самом деле трудности не только останутся, но и усугубятся – к ним добавятся зависимость, проблемы со здоровьем и деньгами. И тогда сил на преодоление сложных ситуаций будет меньше.

15. Ставьте краткосрочные и долгосрочные цели

Если вы наполните каждый день смыслом, вам будет легче преодолевать сложности. В некоторых случаях вы даже сможете использовать свой опыт, чтобы помочь другим людям в тяжелой ситуации.

Чтобы развить психологическую устойчивость, придется поработать над собой и изменить многие привычки. Но только трудности делают сильнее.

Об авторе: Рейчел Финци (Rachel Fintzy) – психотерапевт, работает в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.