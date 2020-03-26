Трагическая судьба гения «Спартака» Фёдора Черенкова

Легендарный полузащитник «Спартака» Федор Черенков был одним из самых любимых в народе спортсменов. К сожалению, его спортивная карьера оборвалась слишком рано. Преждевременным был и его уход из жизни.

Гений «Спартака»

Федор Федорович Черенков родился в Москве 25 июля 1959 года. Его отец работал на авиазаводе, мама — в районном ЖЭКе, за футбольную команду которого мальчик стал играть с детства. С ней он и попал на турнир «Кожаный мяч». Там на перспективного парнишку обратили внимание тренеры детской спортшколы «Кунцево». В 1974 году Федя сыграл в детской комедии «Ни слова о футболе». Многим зрителям запомнился эпизод, в котором 12-летний мальчишка забивает гол «ножницами», что не всегда удается даже взрослым футболистам.

В 1971 году Черенков перешел в СДЮШОР московского «Спартака», которая в наши дни называется Академия «Спартак» имени Федора Черенкова. После того как «Спартак» вылетел из Высшей лиги Чемпионата СССР, туда был приглашен в качестве тренера Константин Бесков. Именно ему Черенков был обязан своими первыми настоящими футбольными успехами. Из дублей он в 19 лет перешел в основной состав и быстро стал ведущим игроком команды. Параллельно учился в Горном институте.

Черенков был футболистом от Бога. То, что он проделывал с мячом, повторить не мог никто. Именно благодаря ему команда четырехкратно — в 1979-м, 1987-м, 1989-м и 1993-м — завоевала первенство на чемпионатах страны. Также ей удалось одержать победы в борьбе за кубок СССР в 1980-м и за кубок России в 1994-м.

Карьерные сложности

Всего Федор Черенков сыграл за «Спартак» 398 матчей и забил 95 голов. Однако со сборной СССР было сложнее. Федор сыграл за основную команду страны 44 матча и забил 12 мячей. Учитывая его уровень, это не так уж и много.

Дело в том, что в 80-е в течение длительного срока советскую сборную тренировал Валерий Лобановский, а он предпочитал брать к себе игроков из киевского «Динамо». Черенков оставался бесспорным лидером «Спартака», но в сборной появлялся редко. Это объяснялось и тем, что игра его была творческой, он часто импровизировал на поле, а у Лобановского креатив не слишком приветствовался.

В 1990 году Черенков сыграл лишь два матча на отборочной стадии на Чемпионат мира, а на финальный турнир не поехал. Советскую сборную в тот год ждал провал. После этого Лобановскому предъявили претензии по поводу отсутствия в команде Черенкова, за год до того признанного лучшим футболистом СССР. Лобановский ушел из сборной, но Черенкову было уже за тридцать, и его футбольная карьера клонилась к закату.

Как и многие его коллеги, Черенков уехал искать счастья за рубеж — играть за парижскую команду Red Star. Но там знаменитый футболист не прижился и вернулся на родину. 23 августа 1994 года прошел его прощальный матч в «Спартаке».

Карьера в качестве тренера тоже не задалась: Черенков оказался слишком мягким по характеру для того, чтобы руководить спортсменами. Он получил персональную пенсию от «Спартака», участвовал в матчах за команду ветеранов клуба и даже играл в футбол с дворовыми парнями.

Болезнь и смерть

Еще весной 1984 года у Черенкова обнаружилось психическое расстройство, связанное с манией преследования, — возможно, это был результат частых микротравм головы, полученных во время игры в футбол. Первый приступ случился в Тбилиси перед матчем «Спартака» с бельгийской командой «Андерлехт». Бесков снял Черенкова с игры, а тот с горя попытался выпрыгнуть с 16-го этажа в гостинице «Аджария». Психический недуг называют одной из причин, по которым Черенков так и не участвовал ни в одном Чемпионате мира и Европы.

В начале 2000-х бывший футболист дважды пытался совершить суицид. У него была сильная депрессия. С тех пор Черенков много времени проводил в психиатрических лечебницах.

22 сентября 2014 года Черенкова нашли без сознания у подъезда собственного дома. На скорой его отправили в ближайшую больницу, а 4 октября он умер. Предположительно, от опухоли головного мозга. Федору Черенкову было всего 55 лет.

На гражданскую панихиду, состоявшуюся 7 октября в манеже в Сокольниках, пришли около 15 тысяч человек. Среди них были даже болельщики ЦСКА и «Динамо».

Похоронили легендарного спартаковца на Троекуровском кладбище. 12 октября 2015 года возле стадиона «Открытие Арена» был торжественно установлен памятник спортсмену. Также южная трибуна стадиона «Спартака» теперь носит его имя.

отсюда