Из Казани в Апатиты и Кировск доставили экспресс-тесты для диагностики коронавируса

В Апатиты и Кировск из производственной площадки Казани доставлены 100 новейших российско-японских экспресс-тестов для диагностики коронавируса, сообщилапресс-служба компании «ФосАгро».

«Компания „Фосагро“ совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией EMG (Эвотэк-Мирай Геномикс) оперативно доставили в города Апатиты и Кировск с производственной площадки в Казани 100 новейших российско-японских экспресс-тестов для диагностики коронавируса», — указано в сообщении.

По сообщению компании, российско-японские экспресс-тесты позволяют получить результат в течение 30 минут и на сегодняшний день являются самыми быстрыми, точными и мобильными тестами в мире. К концу недели ожидается поставка еще нескольких тысяч аналогичных тестов.

Таким образом, весь Кировско-Апатитский район станут первой в России площадкой для применения новой российской системы тестирования.