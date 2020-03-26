Раскрыта судьба майских праздников после выходной недели

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Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Объявление выходной недели в России не скажется на праздничном графике. Судьбу майских праздников раскрыл первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что предложенная президентом Владимиром Путиным выходная неделя вызвана внештатной ситуацией. «Ни майские, ни новогодние праздники сокращаться не будут, президент об этом не говорил», — подчеркнул Рязанский.