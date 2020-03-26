На Кубани во время учебного полета разбился военный Л-39

Л-39 является учебно-тренировочным самолетом и часто используется для подготовки и обучения пилотов.

В Краснодарском крае во время учебного полета потерпел крушение военный Л-39 «Альбатрос». Авария произошла в районе станицы Дмитриевской, около Тихорецкий.

За штурвалом был летчик-курсант 4 курса Тихорецкого филиалп Краснодарского Высшего Военного Авиационного училища летчиков им. А. К. Серова. Он погиб.

Минобороны подтвердило факт крушения. Известно, что самолет не нес на себе боекомплект.

Л-39 является учебно-тренировочным самолетом и часто используется для подготовки и обучения пилотов.

Другой самолет Л-39 упал в Азовское море недалеко от берега в Ейском районе в октябре 2018 года.

Напомним, что ранее самолёт «Аэрофлота» чуть не упал на жилые дома при посадке.