На Украине умерла женщина с подозрением на коронавирус

КИЕВ, 25 мар – РИА Новости. Жительница Сумской области Украины, у которой экспресс-тест на коронавирус дал положительный результат, скончалась в Конотопской центральной районной больнице, сообщается в Facebook областной администрации.

Ранее сообщалось, что в Сумской области был зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусной инфекцией, заболевшей оказалась женщина 76 лет.

«Женщина, жительница Конотопского района, у которой сегодня экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат, умерла в Конотопской центральной районной больнице. Причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста являются предварительными и не являются основанием установления окончательного диагноза. Только после проведения лабораторного исследования можно будет говорить о причине смерти», — сказано в сообщении.

По последним данным минздрава, на Украине подтверждено 136 случаев заражения коронавирусом, четыре из которых с летальным исходом, один пациент выздоровел.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 413 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.