Посол в Италии оценил сообщения о «выставлении счета» за помощь

РИМ, 25 мар – РИА Новости. Посол РФ В Италии Сергей Разов категорически опроверг мнение о том, что Россия потребует от Италии «оплатить счет» за оказанную помощь некой работой в рамках Евросоюза для отмены европейских санкций.

Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Италии Джузеппе Конте. На их вооружении мобильные комплексы дезинфекции и мобильные лаборатории, которые позволяют в кратчайшие сроки определять возбудителя инфекции. Всего в Италию направлены 15 самолетов.

«Как вы представляете себе такое требование со стороны России?» — сказал он в интервью информационному агентству Askanews.

Разов подчеркнул, что «оказанная Италии бескорыстная помощь — не предмет торга, «оплаты счетов» и тому подобного».

«С немалым удивлением прочитал сегодня в одной из авторитетных итальянских газет, что якобы значительная часть из поставленного Россией оборудования и техники не является необходимой, а наша помощь мотивируется прежде всего некими политико-пропагандистскими соображениями», — заявил дипломат, говоря о публикации газеты La Stampa. Ее автор рассуждает о высоких рангах прибывших в Италии российских офицеров, отмечая, что 80% от объема помощи из РФ бесполезны.

«Мне кажется, об этом было бы лучше спросить жителей Бергамо, среди которых, к сожалению, немало заболевших и погибших. А что касается политики и пропаганды, то, на мой взгляд, подобные суждения – продукт извращенного сознания, когда за бескорыстным желанием помочь попавшему в беду дружественному народу мерещатся коварные замыслы», — отметил Разов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.