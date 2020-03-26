Самолет Минобороны России пропал у берегов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. У берегов Крыма при проведении плановых полетов потерпел крушение самолет Су-27 Министерства обороны России, сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство.

По информации Минобороны, экипаж самолета подал аварийный сигнал в 50 километрах от Феодосии. В предполагаемый район крушения были направлены спасатели. В ведомстве добавили, что поисковая операция затруднена сложными метеоусловиями.

Всего в спасательной операции принимают участие самолет АН-26 и вертолет Ми-8, противолодочных корабль Черноморского флота, а также суда, которые находились в близости от предполагаемого места падения.

Кроме того, по информации Росморречфлота, на поиски Су-27 направляются два буксира — «Спасатель Демидов» и «Меркурий». Предположительно в район поисков они прибудут через 2 — 2,5 часа.