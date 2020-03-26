Обновленное купе Mercedes-Bens E-Class показали на шпионских фото

На дорогах Германии фотошпионы запечатлели почти готовый к производству обновленный вариант двухдверки Mercedes-Benz E-Class Coupe, который планировалось представить на уже отмененном Женевском автосалоне. Предположительно новинка должна выйти ближе к осени текущего года из-за проблем в отрасли, связанных с пандемией.

На фотографиях видно, что под легким камуфляжем скрывается несколько видоизмененная внешность, без каких-либо глобальных трансформаций. Немного изменится конфигурация светодиодных задних фонарей, а также видны другие передние фары, которые по форме приближены к новым моделям марки. Что касается изменений по салону, то здесь в первую очередь ожидается появление обновленной мультимедийной системы MBUX.

О том, ждут ли нас изменения в подкапотном пространстве, можно только гадать. Скорее всего, Mercedes-Benz дополнит имеющуюся моторную линейку новыми вариантами на основе гибридных и полностью электрических агрегатов в угоду все ужесточающимся требованиям к экологичности. Напомним, что из-за всеобщего карантина презентация новинки перенесена на второе полугодие 2020 года.