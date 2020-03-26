Nissan привезет в Россию бюджетный кроссовер Datsun Magnite

Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который, очевидно, будет меньше и дешевле хорошо известного нам Juke, появится в России под брендом Datsun. Именно в таком сочетании запатентовано новое имя в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Презентация модели состоится в ближайшие месяцы. Скорее всего, паркетник построят на упрощенной модульной платформе CMF от альянса Renault-Nissan-Mitsubishi с торсионной балкой сзади и безальтернативным передним приводом.

Габаритная длина автомобиля наверняка не превысит и 4 метров (таким положены налоговые льготы в Индии), а под капотом его оснастят скромной литровой «турботройкой» мощностью 100 лошадиных сил, агрегатированной с механической коробкой передач или вариатором Xtronic.

На какие рынки выйдет новый Nissan/Datsun Magnite, пока неясно, но, судя по столь оперативному оформлению патента, Россия среди них точно есть.