УАЗ сертифицировал УАЗ «Пикап» с «автоматом»

Ульяновский автозавод сертифицировал в России новую версию своего «Пикапа» с автоматической коробкой передач. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на УАЗ «Пикап» с «автоматом» появилось в открытой базе Росстандарта.

Судя по документу, шестиступенчатый «автомат» Punch Powerglide «подружат» с двумя версиями 2,7-литрового бензинового двигателя ЗМЗ мощностью 135 и 150 л.с. С ними же, как и прежде, будет работать стандартная пятиступенчатая «механика», ныне доступная и для «Пикапа», и для других моделей УАЗ.

Стандартное оснащение прежнее: водительская подушка безопасности, светодиодные дневные ходовые огни, штатная аудиоподготовка и иммобилайзер.

Цены, как обычно, объявят со стартом продаж. Актуальный УАЗ «Пикап» с «механикой» доступен минимум за 839 900 рублей.