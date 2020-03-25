Власти Алтайского края торопятся исполнять поручение правительства о карантине развлекательных заведениях

Правительство РФ в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции 24 марта поручило органам исполнительной власти в регионах закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры, а также запретить курение кальянов в ресторанах и кафе. На поверку оказалось, что к середине дня 25 марта в Алтайском крае никаких мер принято не было, а до участников рынка региональные власти не довели содержание этого документа.

Соответствующее решение в правительстве РФ приняли по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Один из пунктов касается поручения исполнительным властям в регионах приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений. Кроме того, чиновники решили ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и других подобных заведениях. Контролировать соблюдение этих ограничений должен Роспотребнадзор. Заметим, что сроки, в которые эти меры должны исполняться, в документе не указаны.

Заведения указанных категорий на территории Алтайского края продолжают свою работу в обычном режиме. К примеру, руководитель отдела по репертуару и связям с общественностью сети «Киномир» Анастасия Семенчина рассказала «Банкфаксу», что в адрес сети пока не поступало никаких уведомлений, а потому сотрудникам сети остается только ждать решения региональных властей. Издание «Рубцовск.инфо» пишет, что частные кинотеатры города продолжают работать в прежнем режиме и не намерены закрываться, поскольку случаев заражения коронавирусной инфекцией в Алтайском крае не было выявлено. Директор ночного клуба Metro в Новоалтайске Егор Мартынов также сообщил, что с ним пока не связывались представители властей, и клуб продолжает свою работу с небольшими изменениями в виде регулярной санитарной обработки помещений и прочих рекомендованных мер.

Отметим, что председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин назвал решение «долгожданным». «Для кинотеатров это становится нормативным решением. Это не рекомендация, а именно четкое указание, потому что ситуация, которая сейчас складывается на рынке кинопоказа, критична», — приводит слова Березина ТАСС. Представители бизнеса также отметили, что отрасли теперь просто необходима поддержка и помощь властей. «Важно учесть, что кинотеатральному бизнесу необходима поддержка со стороны правительства РФ, чтобы иметь возможность вернуться к работе после окончания карантина. Длительного простоя кинотеатры просто не выдержат», − цитирует сообщение пресс-службы КАРО портал RNS.

В правительстве Алтайского края «Банкфаксу» не смогли разъяснить, какие действия предпринимают власти для исполнения поручения, пообещав предоставить свой комментарий позже. При этом в «голубом доме» отметили, что все краевые государственные учреждения культуры уже были закрыты по приказу краевого Минкульта с 24 марта. Муниципалитеты получили рекомендации проделать то же самое с подведомственными им учреждениями. Срок закрытия пока определен до 10 апреля, однако в приказе Минкульта отмечено, что меры могут быть и продлены.