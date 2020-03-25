Алехандро Вальверде об участии в Олимпиаде в 2021 году

Алехандро Вальверде подтвердил, что Олимпийские игры, которые будут перенесены на 2021 год, остаются его целью. В следующем году 25 апреля испанскому велогонщику исполнится 41 год и это будет его финальный сезон действующего контракта с командой Movistar.

FOTO: DARIO BELINGHERI / BETTINIPHOTO/Movistar Team

Алехандро Вальверде: «Конечно, мне будет 41 год, всё станет сложнее, но по контракту у меня впереди ещё год. В 2021 году я буду выступать в гонках. Если тренер национальной сборной отберёт меня в состав, я поеду на Олимпиаду и постараюсь сделать максимум того, что в моих силах.

Перенос Олимпиады был неизбежен. Никто не может нормально тренироваться, поэтому всё становится более сложным, и здоровье идёт на первом месте».

В этом году Вальверде планировал использовать Тур де Франс-2020 для подготовки к Олимпийским играм, но теперь ставит целью французский Гранд-тур, если он состоится: «Конечно, планы меняются. Если мы сможем поехать Тур, подход к гонке будет совершенно другим. Мы поедем Тур де Франс с полной отдачей, выкладываясь на 100%, с сильным составом, с Энриком Масом и Марком Солером. Мы собираемся выкладываться по полной и там, и на всех гонках конца сезона.

Из-за этой остановки я не знаю, буду ли продлять контракт или нет. Но я планирую выступать весь сезон 2021 года. А после останусь частью компании Abarca».

Последние 10 дней Алехандро Вальверде находится дома, соблюдая карантин, который ввело правительство Испании. В отличие от гонщиков других стран, в Испании нельзя выезжать на тренировки на улицу: «Первое и главное, что должны делать все – оставаться дома. Не выходить без крайней необходимости, выходить только в аптеку, продуктовый магазин. Но в остальных случаях оставаться дома и наслаждаться временем с семьёй. Мы пройдём через всё это вместе. И когда всё закончится, получим ещё больше радости от нашей свободы».