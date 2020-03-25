Четырехкратный лауреат премии «Тони», драматург Терренс Макнэлли умер от коронавируса.

Американский драматург Терренс Макнэлли умер на 82 году жизни в результате осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Assosiated Press со ссылкой на заявление представителя автора Мэтта Полка.

По его словам, Макнэлли умер 24 марта в больнице города Сарасота (штат Флорида). Он отметил, что драматург страдал хроническим заболеванием легких.

Макнэлли родился 3 ноября 1939 года в Сент-Питерсберге (штат Флорида). За свои заслуги он был удостоен множества престижных наград и премий. В частности, он четыре раза был удостоен американской премии Tony, которая присуждается за достижения в театральном искусстве, включая музыкальный театр.

В 2018 году стал участником Американской академии искусств и литературы.