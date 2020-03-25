В Турции в программе дистанционного обучения TRT показало ролик с повешением премьер-министра

В программе для детей средней школы на телеканале TRT Eba был показан короткометражный мультфильм о повешении премьер-министра Аднана Мендереса в 1961 году, передаёт издание.

Напомним, что после решения о временном закрытии школ и университетов из-за коронавируса, первый случай которого был зафиксирован в Турции 11 марта, в стране в понедельник была введена программа дистанционного обучения.

Представитель основной оппозиционной Народно-республиканской народной партии (НРП) в Верховном Совете радио и телевидения Турции (RTÜK) раскритиковал TRT за программу и заявил, что показ такого видео является преступлением.

«Очевидно, что такое видео нанесёт психологическую травму детям», — сказал Илхан Ташчи, член совета RTÜK.

Ташчи призвал председателя RTÜK Эбубекира Шахина принять немедленные меры.

Министр образования Турции Зия Сельчук выступил с заявлением о том, что он не одобряет видео, которое транслировалось по причине халатности.

Кроме того, программа вызвала шквал критики в социальных сетях.

«Вы утверждаете, что преподаёте уроки, но заставляете маленьких детей наблюдать за повешеньем премьер-министра. Все матери и отцы должны защищать своих детей от партии, находящейся у власти», — написал один из пользователей Twitter.

Первый демократически избранный премьер-министр Турции Мендерес был свергнут и повешен вместе с двумя министрами после военного переворота 1960 года.