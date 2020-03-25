Ажиотажный спрос на продукты питания упал в Москве

В Москве снижается чрезмерный спрос на продукты питания. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТВЦ.

По его словам, власти предвидели ситуацию с ажиотажем и заранее предупредили торговые сети и оптовые базы об этом, а также попросили обеспечить месячный запас на складах. Он отметил, что в России в настоящее время большое количество продовольственных продуктов, и москвичи не смогут купить все. «Ну не скупим мы их все, сколько бы ни старались», — отметил Собянин.

Он полагает, что спрос на продукты падает, так как граждане уже приобрели большое количество продуктов и им больше не нужно ходить в магазины за новыми.

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