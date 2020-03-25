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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/793/12132793/RIAN_3245422.HR-pic905-895x505-14771.jpg" alt="ФНС объявила о послаблениях в мерах взыскания со счетов для компаний малого и среднего бизнеса" /></p> <p>

Федеральная налоговая служба (ФНС) после обращения президента России Владимира Путина до 1 мая не будет взыскивать долги и производить операции по счетам предприятий малого и среднего бизнеса. Такое распоряжение выпустил глава ФНС Даниил Егоров, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что до 1 мая ФНС не будет взыскивать налог, страховые взносы, штрафы в отношении налогоплательщиков, сведения о которых есть в реестре МСП.

Такие меры вводятся для уменьшения рисков неплатежеспособности для налогоплательщиков на фоне коронавирусной инфекции.

Ранее президент России Владимир Путин во время обращения к нации предложил дать всем компаниям малого и среднего бизнеса отсрочку по налогам на полгода. Исключением будет являться лишь налог на добавленную стоимость (НДС).

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в стране возросло до 658, выздоровели — 30.

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