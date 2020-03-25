Михаил Климентьев/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/501/10727501/faa386db763c10fec9e68a272c9f6747__1440x-_1_-pic905-895x505-15805.jpg" alt="Путин подписал указ о нерабочей неделе в России" /></p> <p>

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.

Выходные в России наступают с понедельника, 30 марта, и продлятся по пятницу, 3 апреля. Кроме того, Путин разрешил сохранить за работниками их заработную плату.

Однако решение о выходной неделе не распространяется на медицинские и аптечные организации, магазины с продуктами и товарами первой необходимости, организации, выполняющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, а также на непрерывно действующие организации и предприятия, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств или ставящих под угрозу жизнь россиян.

Такие меры вводятся для санитарно-эпидемиологического благополучия россиян.

«Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.

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