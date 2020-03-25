В Москве скончались два человека с коронавирусом

В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по борьбе с инфекцией.

«Пациенты 88 и 73 лет, диагнозы были поставлены прижизненно. Кроме того, у них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки в России зарегистрированы 163 случая заражения коронавирусом. Общее число случаев заболевания COVID-19 в стране выросло до 658. Заразившиеся есть на данный момент в 55 регионах. Число выздоровевших россиян, у которых диагностировали коронавирус, возросло до 29.