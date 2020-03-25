США предсказали массовую безработицу

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Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Из-за распространения коронавируса в США рабочие места могут потерять 14 миллионов человек к лету этого года. Как сообщила телекомпания CNN, такой прогноз дали эксперты некоммерческой вашингтонской организации «Институт экономической политики» (Economic Policy Institute).

Согласно оценкам экспертов, число потерянных рабочих мест может составить до 10 процентов от общего числа рабочих мест в частном секторе. Наиболее серьезные потери понесут розничная торговля, индустрия развлечений и гостиничный бизнес.

Авторы доклада отмечают, что эти отрасли экономики пострадают особенно сильно их-за мер, которые необходимы для прекращения распространения коронавируса. При этом наибольшие потери рабочих мест ожидаются в штатах Невада, Монтана и Гавайи, поскольку там значительная часть населения занята в розничной торговле, гостиничном бизнесе и индустрии развлечений.

Международная организация труда ранее предсказала миру кризис и массовую безработицу из-за пандемии коронавируса. Как считают специалисты, рабочих мест лишатся 25 миллионов человек, если государства не предпримут срочные меры для защиты работников от последствий кризиса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 62 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами стали 869 человек. Наибольшее число смертей зарегистрировано в штатах Нью-Йорк и Вашингтон.