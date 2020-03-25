В России уже доступны для заказа Nokia 1.3 и Nokia 5310

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Заседание Совета по культуре с участием Путина перенесли
Михаил Климентьев/РИА «Новости» Заседание Совета по культуре и искусству, которое должно было состояться в Санкт-Петербурге 25 марта с участие президента РФ Владимира Путина, перенесли, сообщает...
Дочь Заворотнюк ошарашила фото и видео из палаты больной раком матери
Share Tweet Share Share Email CommentsЖурналисты узнали, сколько стоит реклама в блоге Анастасии Заворотнюк. Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна удивила...
Легальные способы воздействия на подсознание, без которых народ не может
Информационные потоки окружают нас сплошь и рядом. Телевизор есть в каждом доме и даже не один, а несколько. Бесчисленное количество телевизионных и радиоканалов наперебой...
Грибная запеканка: простой и вкусный рецепт запеканки
Ингредиенты блюда: грибы – 500 г, зелень – один пучок, яйца – 2 шт., масло оливковое – 60 г, соль, перец. Приготовление блюда: Грибы промыть,...
Эксперты объяснили, стоит ли запасаться продуктами из-за коронавируса
Много вопросов у россиян вызывает коронавирус. Например, они пытаются, когда закончится пандемия и вместе с этим задумываются о закупке основных продуктов питания. Проще говоря,...