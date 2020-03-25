Ученые заявили о 40 мутациях коронавируса

Share Tweet Share Share Email Comments Ученые Исландии утверждают, что они нашли сорок мутации нового вида коронавируса, который распространился из китайского города Ухань и охватил весь мир.Об этом пишет издание Daily Mail. Добавим, что в Исландии по состоянию на 25 марта зафиксировано 648 случаев коронавируса. Всего в мире подвержено более 450 тысяч случаев заражения.Мутация – это биологический процесс, который может сделать вирус таким, который будет атаковать человеческий организм.Читайте на Информинг.Ру: В Китае вслед за коронавирусом пришел хантавирус – названы симптомы болезни Кроме того, вчера, 24 марта, как сообщил журнал Reykjav&Grapevine, пациент в Исландии заразился двумя штаммами нового коронавируса. Второй штамм Covid-19 является мутацией первоначальной версии, которая зародилась в китайском городе Ухань.

По мнению ученых, штамм после мутации становится еще более агрессивным, ведь пациент заразил людей, контактировавших с ним, именно этим штаммом.Мутация в образце пациента с двойной инфекцией еще не обнаружена в анализах людей за пределами Исландии.Ученые продолжают исследования нового коронавируса и работают над созданием вакцины, которая бы могла защитить от него. Пока же власти стран, где фиксируется коронавирус, идут на меры, которые направлены на сдерживание его распространения. Вводятся ограничения, такие как запрет на массовые мероприятия, перемещение по населенным пунктам. Также рекомендуется держать дистанцию и избегать мест скопления людей. Не менее важно следить за гигиеной, правильно питаться и поддерживать физическую форму. Это поможет справиться с болезнью в случае заражения, считают эксперты.Отметим, что ученые считают, что коронавирус скрывался у животных годами, возможно, даже десятилетиями, прежде чем он приобрел способность заражать человека. Яндекс Дзен