Истребитель Су-27 упал в Черное море

Поиск летчика затруднен сложными метеоусловиями.

В среду, 25 марта, потерпел крушение самолет Су-27.

По предварительной информации, он упал в Черное море при проведении плановых полетов. Об этом сообщает Минобороны России.

Поиск летчика осложняют плохие метеоусловия.

Два буксира отправились к месту предполагаемого падения Су-27. На месте уже находится теплоход. Об этом сообщает Росморречфлот.

Напомним, что ранее 25 марта в Краснодарском крае разбился учебно-тренировочный самолет Л-39. Пилот погиб.