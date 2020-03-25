Вывезти за Штаты. Армия США замечает потерю бойцов

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал мир прекратить все войны на Земле и заняться, наконец, своим здоровьем. Правда, не уточнил, прекратить совсем или только на время карантина, чтобы потом, так сказать, с новыми силами. Он бы еще попросил закрыть все наши военные базы и вернуть домой всех наших солдат, продолжили язвить в Пентагоне, отправляя на «удаленку» уже и часть центрального аппарата. Впрочем, не так далеко, как до того отправляли американские контингенты. Теперь о географии их присутствия можно судить еще и по медицинской карте.

Япония, Южная Корея, Италия, Германия, Норвегия, Гуантанамо. Места разные, а роднят их два обстоятельства. COVID-19 и янки. И эти обстоятельства, где больше, где меньше, но начинают сходиться. В Европе, например, уже 35 до зубов вооруженных американцев так и не сумели отбиться от коронавируса. Все логично. Они же везде суют свой нос и все стараются прибрать к рукам. Вот и подхватили. Зато теперь в Пентагоне смело могут сказать, что и у них за мир болеют.

Прежде самым статусным их «карантинником» считался командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Кристофер Каволи. Вторую неделю отдает приказы из самоизоляции. Но теперь-то захворал уже и их президент. 33-й. Theodore Roosevelt. В смысле не человек, а пароход, вернее, авианосец. А вот на нем слег человек и не один – трое. Да, когда экипаж пять тысяч – капля в море. Но, скажем, на Diamond Princess тоже начиналось не у всех сразу. А народу примерно столько же. Только в отличие от круизного лайнера атомоходу даже к берегу прибиться не разрешают.

Командование ВМС США из-за высокого риска заражения запретила заходить в порты всем своим судам, кроме тех, которым требуется ремонт или пополнение запасов. То есть в обычное время они причаливают, куда им заблагорассудится, не только для этого. Становятся на прикол ради прикола – чисто поматросить. А теперь, получается, не бросить даже якорь. И ведь тот случай, когда и свалить не на кого. Ну и некуда. Кто им виноват, что шляются, где попало. «Рузвельт», например, вместе с группой поддержки из шести кораблей собирался в Южно-Китайском море провести боевые учения. Вот, видимо, ветром и надуло.

Не факт, что дома им было бы безопасней. Вот и ВОЗ назвала США новым эпицентром коронавируса. Но дома же и стены помогают. В прямом смысле, если за них не выходить. А на просторах мирового океана прислониться не к чему. Только и делай, что борозди. Хотя, чтобы не болтаться просто так, все равно могут навести шороху на Корейский полуостров, коль недалеко. Там и Ким Чен Ын как раз опять страх потерял. И пандемия ему не указ – забавляется ракетными испытаниями. У Трампа, само собой, кнопка все равно больше и краснее. Но из всех видов вооружения самым опасным ныне считается COVID. А им США уже никого не удивят. У всех этого «добра» хватает.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik