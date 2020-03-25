Кондиционеры настенного типа: основные разновидности

Настенная система кондиционерования представляет собой разные системы кондиционеров, у которых блоки внутренние имеют предназначение в виде прикрепления на стены помещения. В зависимости от участка крепления выделяют кондиционеры потолочного и настенного типа. Самыми распространенными и популярными среди всех типов кондиционеров считаются именно настенные, а используют их зачастую в помещениях малого размера. Разобраться как именно происходит установка кондиционеров в Днепре, а также дозаправка кондиционеров, вам поможет компания prohlada. При помощи данной компании вы не только сможете заказать кондиционер, но и обратиться по поводу чистки кондиционеров.

Какие же виды существуют у настенных систем кондиционирования? Главными разновидностями данного типа кондиционирования считаются сплит-системы, а еще сплит-системы мульти. Применяются они в значительной мере для систем кондиционирования бытового характера. Сплит-система, предназначенная зачастую для коттеджа, квартиры, магазина, является самым наилучшим вариантом кондиционирования в плане стоимости, удобстве и эффективности применения. Данная система содержит два блока: малого внутреннего и большого внешнего. Внутренний блок прикрепляется к стене под самым потолком и выдает воздух охлажденный в конкретное помещение. Внешний блок, зачастую крепящийся под окно к наружной стене сооружения, выводит излишки теплого воздуха на улицу, плюс ко всему на данном блоке прикреплены наиболее шумные элементы, прежде всего это касается главного вентилятора. Когда сплит-система только появилась, с ее помощью удалось разрешить многие проблемы, такие как: необходимость использовать в помещении очень большое и шумное оборудование. Потому на сегодняшний день кондиционеры разделенные почти вытеснили монолитные.

Настенные кондиционеры, произведенные на основе мульти сплит-системы обладает таким отличием от простой системы в возможности прикрепления к одному блоку внешнему одновременно несколько внутренних. Благодаря данной системе кондиционирования внешний вид сооружения смотрится лучше, за счет того, чтона нем не закреплено огромного количества блоков внешних. Вот только данная система будет несколько дороже обычной, так как требует наиболее дорогостоящего оборудования, ди и монтаж ее значительно сложнее.