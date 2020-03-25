Битумная черепица: преимущества

Битумная черепица является одним из популярных материалов используемых для кровли. Она может между собой отличаться формой, которую используют для нарезки, какие типы лепестков, а также цветовая гамма и количество слоёв. Гибка черепица имеет свои определённые преимущества, в нашей статье мы расскажем вам именно о них. Оставайтесь с нами!

Итак, сама структура черепицы внешне напоминает слоеные пирок, где в качестве подложки используется защитная силиконовая пленка, а для покрытия использована разноцветная посыпка, изготовленная на основе сланца либо бальзата. Все компоненты не способны выделять вредных веществ в окружающую среду, следовательно не способна влиять на здоровье человека. Помимо того, что она экологична, ещё при работе происходит небольшое количество отходов. Черепица имеет хорошую звукоизоляцию, которая способна приглушать звуки с улицы, она устойчива к различным негативным воздействием, а также оказывает небольшую нагрузку на несущих конструкциях. Черепица достаточно водонепроницаема и устойчива к деформациям. Огромным преимуществом также является то, что она имеет эстетичный внешний вид, поэтому можно выбрать совершенно любой оттенок и форму, которая будет подходить к вашему зданию. Черепица достаточно удобная к транспортировке, а также не требует особого монтажа. Ее минусом является только то, что использовать её желательно только при температуре не ниже плюс пяти. Потому, что при низкой температуре она деформируется и легко разламывается. Её стоимость за квадратный метр варьируется от четыреста до трёх тысяч рублей. Так как ассортимент черепица достаточно широкий, осень важно выбрать производителя, который способен предоставить вам качественную продукцию.

Мы советуем вам перед приобретением черепицы обязательно покупать ее только у официальных дилеров. Для того, чтобы у знать о её качестве как можно более подробно, воспользуйтесь интернетом, где можно почитать отзывы о данном производители. Помните о том, что от выбранного вами качества черепицы напрямую зависит срок её эксплуатации. Спасибо за внимание! Удачного выбора!