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«Россия 24»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/137/13022137/putin2-pic905-895x505-60240.jpg" alt="Путин: мы обязаны сделать все для поддержки доходов россиян" /></p> <p>

Президент РФ Владимир Путин во время своего обращения к нации заявил, что нужно делать все для поддержки доходов граждан.

Он отметил, что в первую очередь это необходимо осуществить в отношении тех граждан, которые заняты «на малых и средних предприятиях».

«Вместе с тем поручаю правительству вести постоянный мониторинг ситуации и, в случае необходимости, расширять, корректировать перечень отраслей, которые нуждаются в поддержке», — добавил Путин.

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