Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина

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Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов. Биржевые индексы, напротив, показали рост.
До начала телеобращения доллар торговался в районе 78,57 руб., после завершения выступления его курс составил 78,84 руб. Евро перед трансляцией закрепился на отметке 85,08 руб., после — вырос на 20 копеек.
Индекс Мосбиржи до начала обращения — 2429,3 пункта, РТС — 973 пункта; после — 2444,23 и 975,18 пунктов.
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