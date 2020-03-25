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</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/46/12868046/Depositphotos_63299639_l-2015-pic905-895x505-4846.jpg" alt="Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина" /></p> <p>

Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов. Биржевые индексы, напротив, показали рост.

До начала телеобращения доллар торговался в районе 78,57 руб., после завершения выступления его курс составил 78,84 руб. Евро перед трансляцией закрепился на отметке 85,08 руб., после — вырос на 20 копеек.

Индекс Мосбиржи до начала обращения — 2429,3 пункта, РТС — 973 пункта; после — 2444,23 и 975,18 пунктов.

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