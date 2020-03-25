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Luisa Gonzalez/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/892/12931892/2020-01-20T143929Z_196867951_RC2QJE9K8EAX_RTRMADP_3_USA-COLOMBIA-pic905-895x505-65378.jpg" alt="Помпео: cтраны G7 обсудили ситуацию на Украине" /></p> </p> <p>

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что на министерской встрече G7, прошедшей в формате телеконференции, представители «семерки» призвали Россию соблюдать обязательства по минским соглашениям. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, также на встрече поднималась сирийская проблема.

Как рассказал Помпео, представители «семерки» пришли к мнению, что «Россия, иранский режим, «Хезболлах» и режим Асада», мешают политическому решению данной проблемы в соответствии с резолюцией СБ ООН №2254.

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