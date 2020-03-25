Алтайские школы готовы принять педагога программе Земский учитель

В перечень вакантных должностей учителей, при замещении которых в 2020 году предоставляется выплата в рамках программы «Земский учитель», включены 183 вакансии школ Алтайского края. 15 мая станут известны имена 44 первых педагогов, которые отправятся работать в школы региона и получат помощь от государства.

Министр образования и науки региона Максим Костенко и выпускники АлтГПУ 24 марта побывали в Новомоношкинской СОШ Заринского района. Они оценили, насколько учебное заведение готово к реализации программы «Земский учитель». Так, в школе обучаются 178 человек, сейчас ей требуются учителя начальных классов и математики.

Особенно остро коллектив нуждается в молодых педагогах. Администрация Заринского района подготовила постановление, в котором прописаны социальные меры их поддержки. По словам главы района Валерия Тимирязева, ежемесячно молодым специалистам будут выплачивать компенсацию в размере 3 тысяч рублей на аренду жилья и 2100 рублей — на приобретение твердого топлива.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко указал, что мера позволяет привлечь учителей даже в отдаленные населенные пункты. «Школа готова к программе «Земский учитель», но к ней должны быть готовы и сами участники. У нас уже более 800 заявок от учителей из разных уголков Российской Федерации – это и Архангельская область, и Дальний Восток, и Калининградская область, и, конечно, наши земляки, которые готовы сегодня поехать в школы, отдаленные от Барнаула и даже от Заринска», – рассказал Костенко.

Как указывает Минобр, документы можно отправить на электронную почту Алтайского института развития образования: aea@iro22.ru.

Более подробная информация представлена на официальном сайте Минобрнауки Алтайского края (раздел «Педагогические кадры», подраздел «Земский учитель»), а также на портале программы «Земский учитель».