Путин в целях профилактики коронавируса объявил неделю отдыха и обозначил меры поддержки населения

Президент России Владимир Путин выступил 25 марта с обращением к нации. В своем выступлением он затронул две темы — профилактические и экономические меры в борьбе с коронавирусом, а также перенос дня всенародного голосования по поправкам в Конституцию страны. Приводим главные тезисы выступления Путина.

Владимир Путин обратился к нации.

kremlin.ru

Социально-экономические меры

Путин объявил предстоящую неделю с 28 марта по 5 апреля официальной нерабочей, но с сохранением всех заработных плат. Он отметил, что это необходимо сделать, чтобы предотвратить быстрое распространение коронавируса.

Глава государства пообещал жителям страны, чьи доходы сократились с начала года на 30%, ввести каникулы по выплате кредитных обязательств.

Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев будут продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям. «Например, если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку», — сказал президент.

Вместе с тем, всем семьям, имеющим право на материнский капитал, будет выплачиваться дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.

Предприятия, оказавшиеся в сложной экономической ситуации, Путин предложил защитить от банкротства. «В этой связи предлагаю ввести сроком на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов», — подчеркнул он.

Как победить коронавирус

Путин признал, что полностью избежать проникновения коронавирусной инфекции в страну невозможно.

«Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удается пока сдерживать и широкое, и стремительное распространение болезни. Но мы с вами должны понимать, что Россия — просто даже в силу своего географического положения — не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно пораженные эпидемией, и полностью заблокировать ее проникновение в нашу страну объективно невозможно», — подчеркнул Путин.

Президент призвал всех россиян соблюдать строгие рекомендации врачей и не надеяться на русский авось. Распространение болезни показывает, что она может затронуть любого.

В связи с тем, что прогнозируется рост числа зараженных коронавирусом в стране, Путин предложил перенести дату голосования по поправкам в Конституцию на более поздний срок. Он будет объявлен дополнительно.

Полный текст обращения Владимира Путина можно прочитать на сайте Кремля.

Обращения президента

Президент РФ Владимир Путин неоднократно обращался к гражданам по разным поводам, не считая традиционных новогодних выступлений, пишет РБК.

Владимир Путин.

kremlin.ru

Часть обращений была посвящена изменениям законодательства. Последний такой пример был в августе 2018 года — президент говорил о повышении пенсионного возраста. В самом начале первого президентского срока Путина, 17 мая 2000 года, он заявил о том, что внес в Госдуму пакет законопроектов об изменении принципов формирования Совфеда и отстранении губернаторов за принятие идущих вразрез с федеральными законами актов.

Владимир Путин также обращался к нации в связи с трагедиями — например, 26 октября 2002 года после штурма и освобождения заложников из Театрального центра на Дубровке, а также 4 сентября 2004 года после событий в Беслане.

Ряд обращений Путина предшествовали выборам. Так, он обращался к нации перед президентскими выборами в 2000-м (в качестве исполняющего обязанности президента), в 2004-м (затем последовало обращение после инаугурации), в 2008 и 2018 годах (Путин в 2018-м также обратился к нации после обнародования официальных результатов голосования).

Специальное обращение к гражданам прозвучало в 2007 году — в связи со смертью первого президента России Бориса Ельцина.

Некоторые обращения были посвящены международным вопросам. Так, Путин записал обращение после крушения малайзийского Boeing на Донбассе в июле 2014 года. В 2016 году специальное обращение было посвящено совместному заявлению России и США по Сирии (о прекращении боевых действий и исключении из режима тишины террористических организаций).

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