Турция устранила шесть членов РПК на севере Сирии

«В ходе успешной операции нашего подразделения специального назначения были нейтрализованы шесть сепаратистов РПК и партия «Демократический союз» (PYD – ред.) при попытке проникнуть на территорию проведения операции «Источник мира»», — цитирует Минобороны Турции ТАСС.

В оборонном ведомстве также подчеркнули, что подобные «операции будут непрерывно продолжаться».Между тем накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш указал на необходимость немедленного и полного прекращения огня во всех частях планеты из-за распространения коронавируса.