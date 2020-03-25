РЖД отрезала 200-тысячный Рыбинск от сообщения с Москвой на полгода из-за коронавируса

На фоне борьбы с коронавирусом РЖД отменила единственный поезд, связывавший большой город Ярославской области с Москвой.

В разгар эпидемии коронавируса представители РЖД объявили об отмене части пассажирских поездов, объясняя подобный шаг падением спроса на пассажирские перевозки из-за инфекции.

Пожалуй, в самом непростом положении из-за резонансного решения оказались жители 200-тысячного города Ярославской области Рыбинска, который связывал с Москвой единственный поезд, ходивший до последнего времени всего раз в неделю.

Информация об отмене поездов сообщением Москва — Рыбинск бжжрхча опубликована на официальном сайте РЖД.

Местные жители называют поезд до столицы самым удобным и экономичным видом транспортного сообщения, а теперь, как минимум до 28 августа 2020 года, они оказались фактически отрезанными от столицы.

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"Несколько лет назад поезда между Москвой и Рыбинском ходили два раза в неделю. В последнее время поезд ходил из Рыбинска в Москву в воскресенье и из Москвы в Рыбинск — по пятницам. Многие жители города ездят в первопрестольную по работе, учебе, на лечение и по другим делам, а сейчас мы фактически остались отрезанными от столицы", — рассказал редакции TopNews житель Рыбинска Константин К.

Он подчеркнул, что его пожилой родственник, больной онкологией, каждую неделю приезжает в Москву на дорогостоящую химиотерапию, и передвижение поездом было для него единственным приемлемым вариантом, а теперь ситуация с отменой поездов сроком на полгода фактически подняла вопрос жизни и смерти для страдающего серьезным недугом человека.

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"Трястись в автобусе для нас — не вариант. Автобус идет через Ярославль, а это дополнительно два часа пути. К тому же приезжает автобус в Москву рано утром, что непросто даже для здорового человека. Плюс эпидемия коронавируса — сами понимаете, бродить по вокзалам, метро, контактировать там с другими людьми — это только усиливает риск заражения. По какой причине РЖД лишает нас единственного прямого сообщения с Москвой?" — негодует собеседник, отмечая, что поезд пользовался спросом у пассажиров даже последние недели, когда страна уже начала принимать меры по борьбе с коронавирусом — вагоны ходили полные, особенно много людей ехало из Москвы в Рыбинск.

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Возмущение жителей Рыбинска спровоцировал еще и тот факт, что в основном на сайте РЖД говорится об отмене поездов по различным направлениям внутри страны сроком всего на 1-2 месяца — до начала мая или июня, тогда как практически только Рыбинск, согласно опубликованной информации, оказался отрезан от Москвы сразу до конца лета. При этом еще неизвестно, захочет ли РЖД после этого восстановить убыточный по их мнению маршрут в столицу из второго по величине города Ярославской области.