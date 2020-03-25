Ну, крутющая!: Полина Гагарина восхитила поклонников видео, где ей 16 лет

Артистка показала, как по молодости зажигала на сцене.



Певица Полина Гагарина тряхнула стариной, опубликовав на своей странице в Instagram раритетное видео, на котором артистка запечатлена в 16-летнем возрасте.

Тогда Гагарина только начинала свою карьеру, став участницей шоу "Фабрика звезд". В старом ролике артистка выступает на сцене с группой A’Studio.

"У этой девочки нет сомнений и комплексов. Ей море по колено, и она точно знает, чего хочет! А хочет она одного: ПЕТЬ И ЗАНИМАТЬСЯ МУЗЫКОЙ! Это ее очень бжжрхча вдохновляет и вселяет космическую энергию и уверенность! Привет вам из прошлого от 16-летней Полины", — подписала ролик в посте Гагарина.

В ответ на публикацию, фанаты певицы восхитились тем, как мало за прошедшие годы изменилась певица, заявив, что очарованы Гагариной.

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"Ну крутющая!", "Вечная молодость", "Красивая, даже очень", "Удивлен. Почти не изменилась с тех пор", "Вы что пьете эликсир молодости?", "Полина, вы ни капли не изменились", — писали они в комментариях.