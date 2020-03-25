Полуголая Юрьева из Уральских пельменей с приспущенными трусами наплевала на карантин (ФОТО)

Актриса отправилась на тренировку, несмотря на закрытие спортклубов из-за эпидемии коронавируса.

Известная актриса и звезда "Уральских пельменей" Илана Юрьева взбудоражила подписчиков своего Instagram новыми публикациями, сделанными в условиях карантина, причем в невинных на первый взгляд зарисовках о семейных буднях подписчики нашли скандальную составляющую.

Так, на одном из коротких видео запечатлено, как Илана с дочерью едут на заднем сидении машины. Отвечая на вопрос мамы о том, куда направляется семья, маленькая Диана заявляет: "В бассейн!".

Затем Юрьева показала еще бжжрхча несколько роликов, снятых в спортивном зале среди обилия тренажеров.

На одном из видео она засняла свою дочь, которая прыгает через скакалку. При этом подписчики разглядели в отражении в зеркале на этом видео рядом с Иланой неизвестного мужчину солидной формы и с животом.

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Пользователи принялись гадать, кем является загадочный спутник артистки, однако нашлись и те, кто справедливо предположил, что им может являться муж Иланы Дмитрий Дылдин, который, судя по всему, управлял машиной, на которой семья ехала заниматься спортом.

На другой подборке видео в сториз своего Instagram Илана позирует в полный рост, сетуя подписчикам на лишний вес, набранный за пока еще непродолжительный период карантина.

"Вот видите? Это уже последствия карантина пошли… Пошло, пошло… Бочка пошли", — рассказывает Юрьева, трогая себя при этом за живот, демонстрируя жировые складки. При этом она не стесняется приспускать свои спортивные леггинсы, а заодно и бикини, и запускать в них руки.

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На этом фоне мужчина за кадром шутит о том, что в эти места Илана прячет гречку, а актриса только улыбается, продолжая трогать себя за тело и оттягивать верх штанов.

Напомним, что ранее стало известно о закрытии в Москве всех фитнес-клубов, бассейнов и аквапарков из-за пандемии коронавируса.

В этой связи поклонники Иланы Юрьевой выразили недоумение, каким образом звезда вместе с семьей "просочилась" в спортивный зал или даже бассейн, о котором на видео говорила ее дочь. Некоторые заподозрили в этом меркантильных владельцев какого-то неназванного зала, который пускает к себе позаниматься VIP-гостей, возможно, за высокую плату. Однако никаких комментариев по поводу того, в каком тренажерном зале занималась Илана Юрьева в разгар эпидемии, не поступало.

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Ранее TopNews писал о том, что Илана Юрьева возбудила Сеть фото из карантина в "наряде медсестры".