Дарья Мороз рассказала о появлении Собчак в их жизни с Богомоловым

Актриса озвучила причину развода с режиссером.

Актриса Дарья Мороз, экс-супрага режссера Конснатина Богомолова после развода осталась с ним друзьями. Свою версию событий она представила в интервью "Комсомольской правде" .

По словам Мороз, Ксения Собчак не уводила у нее супруга. С Богомоловым они расстались раньше, причем добровольно и без особых переживаний. По признанию актрисы, Собчак появилась уже потом.

"Мы развелись раньше. И развод прошел цивилизованно, без выяснения отношений", — пояснила Мороз.

По словам Дарьи, она рада за экс-супруга, который смог обрести личное счастье, так как они расстались друзьями.

К слову, так считает и сам режиссер, который пригласил Мороз для съемок в скандальном фильме "Содержанки".

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