Нефтяники "заложили" звезд шоубиза, рассказав об их нефтяном промысле.



В интервью изданию "Собеседник" продюсер Андрей Разин рассказал о нефтяном бизнесе Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова и ряда других звезд отечественного шоубизнеса.

По его словам Примадонне не надо выступать на сцене, чтобы обеспечить себе безбедное существование . Постаревшие звезды — Пугачева, София Ротару и Валерий Леонтьев, — как полагает Разин, должны дать дорогу молодому поколению. Сами они не пропадут, т.к. обладают неофициальными источниками дохода.

Когда продюсер был в Нефтеюганске, ему рассказали, что знаменитости имеют серьезную бжжрхча долю в местном нефтяном бизнесе. Разин заявил, что Пугачева зарабатывает на нефти, будучи обладательницей собственой скважины, которая работает только на Пугачеву, так что вся прибыль от нее капает в карман певицы. Есть своя скважина и у Филиппа Киркорова.

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"И многих других артистов, имена которых я пока раскрывать не буду. Но, поверьте, это очень известные люди", — заявил Разин.

По его словам , звезды дружат с нефтяниками, а те в знак благодарности подарили по скважине.

"А это очень большой ежедневный доход, очень большой. Ну куда им еще больше денег, скажите? Так что не думайте, что они бедные", — утверждает продюсер.