Путин объявил о нерабочей следующей неделе

По
mavit
-
18

close

Путин объявил о нерабочей следующей неделе

«Россия 24»

Президент России Владимир Путин объявил, что следующая неделя в России будет нерабочей. Он призвал не полагаться на «русский авось» в вопросе борьбы с коронавирусом.

«Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения болезни», — объяснил Путин.

Выходные продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.

«Поверьте, самое безопасное сейчас- побыть дома», — добавил президент.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в стране возросло до 658, выздоровели 29 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Кремле назвали время начала обращения Путина к гражданам в связи с коронавирусом

Путин обратится к россиянам в ближайшие часы

Собянин объявил о новых ограничительных мерах в Москве

Источник