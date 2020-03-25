Собянин ужесточил карантинные меры в Москве: пенсионерам отменили бесплатный проезд

В стоматологию можно будет обратиться только в экстренном случае.

​​Мэр Москвы Сергей Собянин 25 марта ввёл ряд дополнительных мер для борьбы с коронавирусом. В частности он приказал отменить льготный проезд в общественном транспорте для пожилых москвичей и людей с заболеваниями.

Кроме того:

• Временно закрываются городские библиотеки и другие культурно-досуговые учреждения;

• Прекращают работать развлекательные заведения — кинотеатры, ночные клубы, детские развлекательные центры и т.д.

• Вводится запрет на курение кальянов в ресторанах и прочих заведениях;

• Временно приостанавливаются любые культурные, развлекательные и спортивные мероприятия как под открытым небом, так и в помещении: в парках, торговых центрах, других массовых местах;

• В ТРЦ будут закрыты детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки и другие «объекты отдыха и развлечений»;

• Стоматологические кабинеты начинают вести только экстренный приём, например в случае острой боли;

• Центры госуслуг переходят на приём по предварительной записи — для оказания услуг, которые нельзя получить онлайн;

• Льготный проезд в общественном транспорте приостанавливается также для студентов колледжей и вузов.

Ранее указом Собянина был введен запрет (с 26 марта) на выход из дома людям старше 65 лет и страдающим от ряда хронических заболеваний. Остающимся на карантине будет выплачено по 4000 рублей в случае соблюдения условий изоляции.

Напомним, что накануне с легкой формой коронавируса разрешили оставаться дома.

Тем временем возникли сомнения, что все депутаты Госдумы умеют пользоваться средствами личной защиты от инфекции.

Ранее стало известно, что COVID-19 обнаружили у британского принца Чарльза. В последний раз наследник контактировал с королевой 9 марта.