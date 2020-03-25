Украинцы больше не смогут владеть землей в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому список территорий, где иностранцы не могут владеть землей, расширился и туда попала Республика Крым и Севастополь. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В «перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками» вошли 19 муниципальных образований, расположенные по всей территории полуострова и восемь на территории города федерального значения Севастополь.

На Украине уже отреагировали на данный Указ. Так депутат от партии «Слуга народа» Виталий Безгин направил депутатский запрос, адресованный украинскому вице-премьеру Алексею Резникову, главе МИД страны Дмитрию Кулебе и Антону Кориневичу, так называемому «постоянному представителю президенту Украины в АРК». В тексте запроса он попросил «принять меры защиты прав граждан на имущество» и «обеспечить ознакомление международного сообщества с позицией Украины по данному вопросу».