Нефть марки Brent начала дорожать, доллар — дешеветь

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Согласно данным торгов утром нефть марки Brent подорожала почти на четыре процента. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 3,72% и достигла 28,16 долларов США. Одновременно с этим нефть марки WTI поднялась в цене на 5% и ее цена достигла 25,21 долларов за баррель.

На данный момент, по оценкам аналитиков, идет корректировка рынка после того, как в пятницу 20 марта цена нефти упала на 11%. Однако, у специалистов еще остаются опасения за спрос на сырье из-за мировой ситуации с коронавирусом.

На валютном рынке также отмечаются изменения: Банк России снизил стоимость доллара США на 2 рубля и сейчас курс составляет 78,8 рублей за доллар. Курс евро снизился на 1,2 рублей и составил 85,4.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, с начала марта отмечается резкое падение спроса на нефть. Тому существует несколько причин, среди которых пандемия коронавиурса, распад сделки ОПЕК и последующего заявления Саудовской Аравии о наращивании объемов добычи нефти до 13 миллионов баррелей в сутки.