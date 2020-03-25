«В предельных режимах». Полеты Су-57 сняли на видео

МОСКВА, 25 марта/ Радио Sputnik. Министерство обороны России опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.

На кадрах видно, как летчики отрабатывают одиночный и групповой пилотаж, полеты на малых и предельно малых высотах, а также применение авиационных средств поражения. Испытания завершились выполнением элементов воздушного боя.

Отмечается, что пилоты ВКС полностью освоили боевые машины.



Су-57 – уникальные истребители, оснащенные новейшим комплексом бортового оборудования и радиопоглощающим покрытием, которое делает машину практически невидимой для радаров противника.

Впервые поднялся в воздух в 2010 году. В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа.

В конце прошлого года радио Sputnik сообщало, что истребители Су-57 могут оснастить ракетами «Кинжал».