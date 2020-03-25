ГЛОБАЛЬНЫЙ ЗУБНОЙ ОБМАН — Кто впарил Фтор стоматологам и простым людям

Как и обещали в выпуске про запрещённые вещества, рассказываем, как алюминиевые магнаты впарили миллионам людей отходы своей промышленности под видом лекарства. Первое заявление о том, что фториды полезны для здоровья зубов и о том, что они должны добавляться в питьевую воду с целью профилактики зубных болезней, было сделано неким исследователем Доктором Джеральдом Коксом из Мелон Института в городе Питсбург. Кокс начал исследование фтора по предложению Фрэнциса Фрери, директора исследовательской лаборатории Американской Алюминиевой Компании. Мелон Институт служил главным защитником для всех крупных компаний металлоперерабатываюбщей индустрии, поэтому абсолютно нет никой случайности в том, что такое предложение прозвучало именно от исследователя этого института. В то время, в период с 56 по 68 годы, по вреду, причиненному здоровью одним фтором, в суд поступало исков больше, чем по остальным 20 загрязняющим веществам вместе взятым. Чтобы как-то защититься от такого огромного количества судебных исков — начали продвигать теорию, основанную на якобы реальных исследованиях, которая бы проповедовала, что фториды полезны для здоровья. Ещё одним защитником фторизации был Гарольд Ходж – один из наиболее влиятельных и высокопоставленных медиков и исследователей. Этот человек пользовался непререкаемым авторитетом среди власть имущих в области здравоохранения и выпустил не одну работу в поддержку программы фторизации воды, внедрение которой рассматривалось в далёком 57 году.

А теперь внимание — Ходж одновременно с этим был одним из организаторов эксперимента по исследованию влияния радиации на здоровье людей, которым делали прививки с плутонием. Казалось бы, какая связь? Прямая. Он работал главным токсикологом в «Манхэттенском» проекте. Целью этого проекта была разработка атомной бомбы, которую в последствии сбросили на Хиросиму и Нагасаки. Ходж исследовал токсичность всех химических реактивов, которые использовались при производстве атомной бомбы, в то числе фториды, которые при создании бомбы они использовались в больших количествах.Ходжу дали задание продвигать информацию, которая могла бы помочь правительству и армии защититься от судебных исков, связанных с причинением вреда здоровью. И напротив, вся информация, которая могла использоваться против армии – должна быть удалена. Ведь если бы выяснилось, что фторизация воды вредна, все организации, работающие с фтором, включая Комиссию по Ядерной Энергетике, правительство и армию США, подверглись бы бесчисленным судебным искам. Одновременно с Ходжем, известный медик и активист теории фторизации, Доктор Кихоу опубликовал большую научную работу о благоприятном влиянии фторидов. На эту работу денег дали вот эти организации:Алюминиевая Компания АмерикиАлюминиевая Компания КанадыИнститут исследования Горюче-смазочных материалов АмерикиДюпонКайзерАлюминиум