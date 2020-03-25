Адепт культа понтов занесла коронавирус в Армению, заразив более 200 человек

Бушующая пандемия коронавируса, будто луч прожектора, высветила множество важных проблем. Одна из них звучит так: если раньше актуальные понты были личным делом каждого их любителя, то отныне это общественно значимое явление. По той простой причине, что оно угрожает государственной безопасности России.Немалое бурление среди российского креаклиата вызвал фейсбучный пост профессора ВШЭ Олега Матвейчева, призвавшего «хирургическим путём» вычистить «либеральную сволоту». Если отбросить эмоции, то Матвейчев написал о понтах. Именно их демонстрировали упомянутые им «люди с хорошими лицами», отказываясь оставлять своих данные сотрудникам Роспотребнадзора. Понты – это настоящая религия для всего российского креаклиата. Именно ради поклонения культу понтов многие люди из года в год копили на отпуск в Италии. Чтобы после выложить кучу фотографий в стиле, о котором метко писали путинские тролли из Telegram-канала «Орда».«Сейчас, конечно, многие бьются головами о стены и предметы обстановки. Ведь в этом году они не выцарапают своё имя на капелле в Ватикане, не выложат в инсту, чтобы Танька обосралась, себя на фоне фонтана Треви. Не выложат вконтактик, чтобы обзавидовалась дура Анька, себя с Альбиной в обнимку в гондоле. Не подопрут падающую башню на пизанском приволье.Тут что важно понять: для миллионов наших соотечественников — и, пожалуй, миллиардов других современников – туризм стал религией в буквальном, прямом, настоящем смысле слова.Это целевое наполнение жизни — «всё, что я зарабатываю, я откладываю на поездки».Это экзистенциальное наполнение жизни – «не успела вернуться и чувствую, что уже скучаю и хочу обратно, туда, где сказочнотрахали».Это – экстатический опыт перерождения при жизни. Ведь в турпоездке мы, не то что в реальности:- не являемся подчинёнными;- много и вкусно едим;- не трудимся;- окружены прислугой.Говоря проще — в турпоездках мы становимся соционавтами, взлетающими на две-три-четыре недели в верхние слои социальной стратосферы, где сияет солнце и машут лапами нервные пальмы. Мы перерождаемся в асуров или даже дэвов.И к тому же можем это демонстрировать.Без этого заглатывания показательного праздного благополучия для многих из нас жизнь действительно становится удушливой, как для двоякодышащей рыбы – невозможность глотнуть воздуха. Она теряет смысл, цвет, вкус и цель».И вот, чтобы не терять возможность демонстировать понты, многие наши сограждане готовы рискнуть даже собственной жизнью, не отменяя путёвки в страны ЕС, где бушует коронавирус. Я уже упоминал, к чему это приводит.«Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.Медик находилась в Мадриде по открытой визе с 6 по 9 марта, когда там уже был введён карантин в связи с распространением коронавируса. Билеты у женщины были куплены заранее.

После возвращения на родину Санникова не стала соблюдать правила самоизоляции и вышла на работу. С 10 марта Санникова, уже являясь переносчиком инфекции, проводила лекции для студентов и выполняла другую работу, связанную с общением с людьми».Санникову выгнали с работы, а ещё против неё возбудили уголовное дело. Но сколько в России таких санниковых, привыкших за спокойные годы демонстрировать в соцсетях свой опыт соционавтики? Не стоит их недооценивать, любая из них способна нанести государственной безопасности огромный ущерб.Слыхали об одной-единственной почитательнице культа понтов, из-за которой эпидемия коронавируса стартовала в Армении? История эпичная.«За много месяцев, всего трое прибывших из-за границы заболевших, которых с почестями препроводили в пятизвёздочный отель, где они спокойно лечились, выздоравливали и проходили карантин вместе с несколькими людьми, с которыми они контактировали. И никто не знал, что «Аннушка, уже пролила масло», в виде готовящейся помолвки обеспеченной семьи из города Эчмиадзина.Мамаше одного из будущих «брачущихся» впёрлось ехать в Милан за платьем для невесты (или ещё за какими-то необходимыми атрибутами торжества – показания расходятся). Она это запланировала и пусть весь мир подождёт. Мадам пошла по бутикам и распродажам, где вместе с «Армани» приобрела «корону» в сильной форме – пневмония, все дела. Госпитали тогда ещё не были перегружены и мадам запаковали в реанимацию и подключили к системе. Едва очухавшись и почувствовав себя лучше, а заодно вероятно и Джеймсом Бондом или радисткой Кэт в тылу врага, она, недолго думая, сбегает из-под системы и переходит на нелегальное положение. Какой нафиг вирус-мирус, у нее помолвка и ей надо в Армению!! Она понимает, что в Италии она «засветилась» и её могут завернуть и поэтому вылетает из Франции. Температуру сбивает таблетками. Скрыв от медиков Армении свои итальянские приключения, она обещает самоизолироваться в квартире (как все здоровые вновь прибывшие из-за границы) но естественно, в этот же день начинает шебаршиться по городу в организационных хлопотах грядущей помолвки.Первой жертвой стал парикмахер, второй – ювелир. Надо ли говорить, что помолвка в количестве 50 приглашённых не считая попутчиков в самолёте, сотрудников аэропорта, соседей, священников в церкви, официантов и прочих прошла, как по маслу и её теперь никогда не забудут – 20 заражённых, 200 в карантине. И это не предел, с учётом того, что выявить всех, с кем общались более 100 человек, задействованных в помолвке, достаточно затруднительно. После выздоровления, мадам Катастрофф, вероятно, придётся покинуть Эчмиадзин навсегда и поменять имя и фамилию».Согласно свежей информации, в Армении – 235 заболевших. Смертельных исходов вроде, слава Богу, нет.И всё это сделала одна-единственная недалёкая женщина, для которой понты были дороже собственной жизни, не говоря уже о жизнях чужих.Потому повторюсь: нельзя недооценивать молящихся на понты российских креаклов. Среди которых, увы, есть даже единичные сотрудники эпидемиологических служб.Если наше государство не возьмёт адептов культа понтов под контроль, последствия могут быть самыми тяжёлыми.